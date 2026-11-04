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Pratapgarh News: राज्य स्तरीय जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में चमके खिलाड़ी

Wed, 04 Nov 2026 11:24 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:24 PM IST
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Athletes shine at state-level gymnastics championship
राज्य स्तरीय आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले ​खिलाड़ी। कोच
प्रयागराज के खेलगांव पब्लिक स्कूल में दो से चार नवंबर तक आयोजित 43वीं राज्य आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में जिले के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर कई पदक जीते। अक्षत सिंह ने अंडर-10 वर्ग में कांस्य, शौर्य खंडेलवाल ने अंडर-14 में कांस्य और मोहम्मद उमर ने रजत पदक जीते।
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जूनियर वर्ग में मोहम्मद उमर मोइन ने पोमेल हॉर्स में जीत हासिल की। मो. अनस, हरिश खान और बाबर फरीद सैफुद्दीन ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। कोच आशुतोष त्रिपाठी ने पदक विजेताओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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