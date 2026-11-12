Pratapgarh News: दिशा की बैठक में सांसद ने पूछा- समूह की महिलाओं को क्या काम मिला

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सांसद डॉ. एसपी सिंह पटेल दोपहर करीब डेढ़ बजे बैठक में पहुंचे। उन्होंने डीसी एनआरएलएम देव कुमार से समूह की महिलाओं को मिले काम के बारे में पूछा। सांसद ने कई सामुदायिक शौचालयों में ताले लटके होने पर चिंता जताई। उन्होंने समूह की महिलाओं को केयर टेकर की जिम्मेदारी देने के निर्देश दिए।बैठक में जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय और रानीगंज विधायक डॉ. आरके वर्मा भी मौजूद थे। विश्वनाथगंज विधायक जीतलाल पटेल ने 530 मीटर लंबी इंटरलॉकिंग सड़क को लोक निर्माण विभाग द्वारा बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के उखाड़ने का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि इस मामले में अधिशासी अभियंता और ठेकेदार के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज है।विधायक पट्टी रामसिंह पटेल ने अमरगढ़-राजा बाजार व सैफाबाद से वारीकला संपर्क मार्ग की मरम्मत शुरू न होने की शिकायत की। जिलाधिकारी ने ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता को तत्काल कार्य शुरू करने का आदेश दिया।जल निगम के अधिशासी अभियंता तौसीफ अहमद ने बताया कि 38 ग्रामसभाओं में खारे पानी की समस्या है। इस कारण ग्रामीणों को पेयजल की सुविधा नहीं मिल पा रही है। सांसद ने ग्रामीणों को टैंकर से पानी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विश्वनाथगंज विधायक ने नहरों की सफाई न होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को मानक के अनुरूप पानी नहीं मिल रहा है।जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी श्रीकांत दर्वे को डिजिटल पुस्तकालय में क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरे लगवाने का निर्देश दिया। सांसद ने ग्राम पंचायत स्तर पर दीवार पेंटिंग के माध्यम से शिक्षा का अधिकार योजना का प्रचार-प्रसार कराने को कहा। उन्होंने नगर पालिका क्षेत्र में कराए गए कार्यों के शिलान्यास बोर्ड पर सभासदों के नाम अंकित करने की बात भी कही। सांसद ने विशिष्ट दिव्यांगजन शिविरों की जानकारी जनप्रतिनिधियों को समय से न मिलने पर नाराजगी भी जताई।दिशा की बैठक में सांसद के पूछने पर सीएमओ ने जानकारी दी कि जिले में डॉक्टरों के 423 पद स्वीकृत हैं। पद के सापेक्ष सीएचसी और पीएचसी में 221 डॉक्टर कार्यरत हैं। उनमें से 54 डॉक्टर लंबे समय से ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। उनको नोटिस भी भेजे गए हैं।