Pratapgarh News: मेडिकल कॉलेज में घोटाले का आरोप, कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन

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जिलाध्यक्ष डॉ. नीरज त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि जेम पोर्टल से 22 जून को दो आपात रिकवरी ट्रॉली आठ लाख में खरीदी गई। 15 जुलाई को एक दिन के इवेंट के लिए दस एसी का किराया 9.98 लाख रुपये दिखाया गया। डीजल में भी लूट की गई। शव वाहनों में तीन महीने में 12 लाख रुपये फर्जी डीजल का बिल दिखाया गया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के नाम पर महिला अस्पताल में 3500 रुपये तक वसूली की जा रही है। विज्ञापन

मेडिकल कॉलेज के ऑर्थो विभाग में प्लेट-रॉड के नाम पर 30-40 हजार की अवैध वसूली की गई। बाहर की दवा लिखकर एमआर से कमीशन लिया जा रहा है। प्रदर्शन में प्रेम शंकर द्विवेदी, सरोज कश्यप, विजय शंकर त्रिपाठी, वेदांत तिवारी, इश्तियाक, महेंद्र शुक्ला आदि मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष डॉ. नीरज त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि जेम पोर्टल से 22 जून को दो आपात रिकवरी ट्रॉली आठ लाख में खरीदी गई। 15 जुलाई को एक दिन के इवेंट के लिए दस एसी का किराया 9.98 लाख रुपये दिखाया गया। डीजल में भी लूट की गई। शव वाहनों में तीन महीने में 12 लाख रुपये फर्जी डीजल का बिल दिखाया गया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के नाम पर महिला अस्पताल में 3500 रुपये तक वसूली की जा रही है।मेडिकल कॉलेज के ऑर्थो विभाग में प्लेट-रॉड के नाम पर 30-40 हजार की अवैध वसूली की गई। बाहर की दवा लिखकर एमआर से कमीशन लिया जा रहा है। प्रदर्शन में प्रेम शंकर द्विवेदी, सरोज कश्यप, विजय शंकर त्रिपाठी, वेदांत तिवारी, इश्तियाक, महेंद्र शुक्ला आदि मौजूद रहे।

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मेडिकल कॉलेज में व्याप्त भ्रष्टाचार और बदहाली को लेकर बुधवार को कांग्रेस ने प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष डॉ. नीरज त्रिपाठी एडवोकेट के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता तेज बारिश में भीगते हुए इंदिरा भवन से पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने डीएम अभिषेक पांडेय को 23 सूत्री मांगपत्र का ज्ञापन सौंपा। पूरे मामले की विजिलेंस जांच कराकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की।