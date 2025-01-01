Pratapgarh News: दिवाली पर आतिशबाजी से खराब हुई आबोहवा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:23 AM IST
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:23 AM IST
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दिवाली पर जमकर हुई आतिशबाजी का असर वातावरण पर दिखने लगा है। वातावरण में धुंध की चादर तन गई है। पटाखों के धुएं के गुबार से वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) पर भी पड़ा है। मंगलवार यहां एक्यूआई 203 के पार रहा। आबोहवा भी खराब हुई है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई। वहीं, अब रात में गुलाबी ठंड का अहसास होने लगा है।
रविवार को दिवाली पर शहर से लेकर गांव तक जमकर आतिशबाजी हुई। शाम होते ही लोग फुलझड़ी व पटाखे दगाने लगे। यह क्रम रातभर चला। अब इसका असर वातावरण में देखा जा रहा है।
सोमवार को सुबह वातावरण में धुंध छाई रही। यही हाल मंगलवार को भी देखा गया। सुबह 11 बजे धूप तेज हुई तो धुंध हटी। मंगलवार को एक्यूआई 203 के पार रहा। अक्तूबर में अंतिम चरण में जनपद की वायु गुणवत्ता सूचकांक 154 से 177 तक दर्ज किया गया था। अब धान की कटाई भी तेज हो गई है। पराली जलाने पर वातावरण के और प्रभावित होने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिक देशराज मीना ने बताया कि नवंबर में वायु गुणवत्ता का स्तर और गिर सकता है। सर्दी भी बढ़ेगी।
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वायु गुणवत्ता सूचकांक की श्रेणी
सूचकांक : स्तर
- 0-50 : अच्छा
- 51-100 : संतोषजनक
- 101-200 : अस्वस्थ
- 201-300 : खराब
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रविवार को दिवाली पर शहर से लेकर गांव तक जमकर आतिशबाजी हुई। शाम होते ही लोग फुलझड़ी व पटाखे दगाने लगे। यह क्रम रातभर चला। अब इसका असर वातावरण में देखा जा रहा है।
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सोमवार को सुबह वातावरण में धुंध छाई रही। यही हाल मंगलवार को भी देखा गया। सुबह 11 बजे धूप तेज हुई तो धुंध हटी। मंगलवार को एक्यूआई 203 के पार रहा। अक्तूबर में अंतिम चरण में जनपद की वायु गुणवत्ता सूचकांक 154 से 177 तक दर्ज किया गया था। अब धान की कटाई भी तेज हो गई है। पराली जलाने पर वातावरण के और प्रभावित होने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिक देशराज मीना ने बताया कि नवंबर में वायु गुणवत्ता का स्तर और गिर सकता है। सर्दी भी बढ़ेगी।
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वायु गुणवत्ता सूचकांक की श्रेणी
सूचकांक : स्तर
- 0-50 : अच्छा
- 51-100 : संतोषजनक
- 101-200 : अस्वस्थ
- 201-300 : खराब