Pratapgarh News: छह साल बाद गुलजार होगा वेंडिंग जोन, सजेंगी दुकानें

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इससे सड़कों के किनारे मनमाने तरीके से लगाई गई दुकानों को व्यवस्थित किया जा सकेगा। अतिक्रमण हटने से जाम से राहत मिलेगी। वेंडिंग जोन को जल्द ही सुव्यवस्थित किया जाएगा। जनवरी से वेंडिंग जोन में दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है।शहर में सड़कों के किनारे सजी दुकानों के अतिक्रमण से आए दिन जाम की समस्या रहती है। इससे निजात के लिए नगरपालिका की ओर से करीब छह साल पहले मीराभवन के पास सगरा, आंबेडकर चौराहे के ट्रांजिट हॉस्टल के पास व केपी कॉलेज के पास वेंडिंग जोन बनाए गए थे।इन पर दुकानों को व्यवस्थित किया जाना था। जमीन को व्यवस्थित कर दिया गया था लेकिन मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। इससे वेंडिंग जोन वीरान पड़ा था। अब फिर से इसे जगमग करने की तैयारी है। वेंडिंग जोन को विकसित करने के बाद रेहड़ी-पटरी के दुकानदारों को यहां शिफ्ट करने की तैयारी है।आंबेडकर चौराहे, गायघाट रोड, राजा पाल टंकी से पहले तक फुटपाथ पर सब्जी और फल की दुकानें सजती हैं। इसके अलावा बस अड्डे से लेकर मीराभवन तक भी जगह-जगह दुकानें लगती हैं। शहर में करीब 100 से ज्यादा दुकानें सजती हैं।शहर की छोटी-बड़ी 150 दुकानों को वेंडिंग जोन में शिफ्ट करने की तैयारी है। इसके पहले नगर पालिका की टीम चिह्नित जोन में दुकानों को आवंटन करेगी। दुकान के लिए दुकानदारों को कितनी धनराशि देनी पड़ेगी, यह निश्चित नहीं हुआ है।जनवरी में होगी दुकानों की शिफ्टिंगवेंडिंग जोन में दुकानों की शिफ्टिंग की प्रक्रिया जनवरी से होगी। ईओ राकेश कुमार ने बताया कि सड़कों पर अतिक्रमण के खिलाफ भी लगातार अभियान चलाया जाता है। उन्हें सचेत किया जाता है।वर्जनवेंडिंग जोन को व्यवस्थित करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसके बाद दुकानदारों को इन स्थानों पर सुविधानुसार व्यवस्थित किया जाएगा।- राकेश कुमार, ईओ नगरपालिका