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रामकथा के दूसरे दिन आस्था का सैलाब कथा स्थल पर उमड़ रहा। 50-50 हजार की क्षमता वाले बनाए गए तीन टेंट हाउस फुल हो गए। कथा पंडाल के बाहर बैठकर श्रद्धालुओं ने कथा सुनी। सुबह करीब सात बजे आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री महाराज, अयोध्या के महंत राजू दास के साथ हौदेश्वरनाथ मंदिर पहुंचे। गंगा स्नान के बाद धाम पर आरती-पूजन किया। इसके बाद वह सीधे बेंती कोठी पहुंचे, जहां 500 पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को हनुमान चालीसा का पाठ और हवन पूजन कराया। शरणार्थियों ने राम नाम का संकीर्तन किया।मीडिया से मुखातिब आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हिंदू परंपरा ही ऐसी है, जिससे संविधान सुरक्षित रह सकता है। सनातन की परंपरा जोड़ने की है, तोड़ने की नहीं है। अगर दूसरे मजहब और विदेशी ताकतें बढ़ जाएंगी तो स्वाभाविक है कि सनातनी भी खतरे में होगा और संविधान भी खतरे में होगा। यह राम कथा ऐतिहासिक और भव्य है।उन्होंने कहा कि राजा भैया जैसे व्यक्ति यदि हर जिले में होंगे तो कोई कथा को रोक नहीं पाएगा। उन्हें देश का प्रखर हिंदू नेता बताया। उन्होंने कहा कि यह राजनीति के क्षेत्र में नई क्रांति है। कहा कि यदि राजसत्ता से ऐसा व्यक्तित्व भी सेवा करके देश के लिए आगे आ सकता है तो वह राजा भैया हैं।