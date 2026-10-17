Pratapgarh News: अभिनंदन का यूपी की रणजी टीम में चयन

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अभिनंदन का चयन वर्ष 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) की टीम में नेट गेंदबाज के रूप में हुआ था। इसी वर्ष मुंबई में आयोजित डीवाई पाटिल क्रिकेट टूर्नामेंट में उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया था। अगस्त 2024 और 2025 में उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग में उनका चयन लखनऊ फाल्कन्स की टीम में हुआ।वर्ष 2026 में वह आईपीएल चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलूरू (आरसीबी) की टीम का हिस्सा रहे। अब रणजी ट्रॉफी के लिए यूपी की टीम में चयन होने से अभिनंदन ने जिले का मान बढ़ाया है।अभिनंदन के पिता शिवबली सिंह सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं। तीन भाइयों और दो बहनों में अभिनंदन तीसरे नंबर पर हैं। उनसे बड़े रोशन सिंह मंगरौरा बाजार में बीज भंडार की दुकान चलाते हैं, जबकि दूसरे भाई पंकज सिंह भी बीज के व्यवसाय से जुड़े हैं।उनकी दोनों बहनें नेहा सिंह और पूजा सिंह पढ़ाई कर रही हैं। उनकी इस उपलब्धि पर स्टेडियम में पूर्व रणजी खिलाड़ी आदित्य शुक्ला, दुर्गेश तिवारी, सचिन शुक्ला, विक्रम प्रताप सिंह, निखिल राना, रितिक श्रीवास्तव ने बधाई दी है।