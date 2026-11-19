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पुलिस की पूछताछ में आरोपी युवती के पिता ने बताया कि उनकी बेटी का आरिफ से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। जानकारी होने पर दो भाई और भतीजे की मदद से युवक की हत्या की योजना बनाई गई। 13 नवंबर की रात करीब 12 बजे युवक के घर पहुंचे।युवक के घर के बाहर युवती का पिता निगरानी करने का काम कर रहा था। युवती के दो चाचा और भतीजा युवक के कमरे में गए और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।इसके बाद हत्या को आत्महत्या का रूप देने एवं पुलिस से बचने के उद्देश्य से मृतक के गले में बिजली का तार डालकर छत के चुल्ले से लटका दिया गया। आरोपी युवती के पिता की निशानदेही पर युवक से की गई बातचीत वाली की-पैड मोबाइल फोन बरामद की गई है।सीओ सदर मनोज रघुवंशी ने बताया कि आरोपियों को कुटुलिया चौराहे से शोभीपुर जाने वाले मार्ग पर सोमवार की रात गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।