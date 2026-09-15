Pratapgarh News: अलग-अलग मामलों में 40 वारंटी हुए गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:13 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:13 PM IST
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कोर्ट से अलग-अलग मामलों में वारंट जारी होने और अन्य आपराधिक गतिविधि में संलिप्त 40 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। संग्रामगढ़ पुलिस ने सराय सुभदा निवासी गिरीशचंद्र तिवारी, कमलेश तिवारी, दूधनाथ व लाला का पुरवा निवासी नन्हेलाल, भाईलाल को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया है।
कुंडा पुलिस ने बसबाही निवासी जुबैर अहमद, देल्हूपुर पुलिस ने डिहवा निवासी मुस्तकीम, धीरगंज के लल्लू प्रसाद व मुन्नालाल यादव को गिरफ्तार किया। कोतवाली देहात पुलिस ने छैवा पूरे मोहन निवासी सरवर हुसैन, दीनापुर निवासी रमेश वर्मा, कुसुमी निवासी रविशंकर और मानधाता पुलिस ने जमुआ निवासी शकील, तरौल निवासी राधेश्याम, सराय मुरार निवासी रंजीत पटेल को पकड़ा है।
सांगीपुर पुलिस ने अमान का पुरवा निवासी रामनरेश, आशुतोष को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया है। लालगंज पुलिस ने रंजीतगढ़ निवासी शिव शंकर, राम किशुन व कंधई पुलिस ने मेहंदिया निवासी विक्रम सरोज, उतरास निवासी लालचंद्र, पूरे देवजानी निवासी मो. शोएब, हिदायत, पूरे देवजानी के जुबैद और फतनपुर पुलिस ने बैरमपुर सुवंसा निवासी शिवकुमार सिंह, तरोईडीह निवासी वीरेंद्र, नारायणपुर खुर्द निवासी प्रेमचंद, राम शिरोमणि, तरोईडीह के रजितराम को गिरफ्तार किया।
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आसपुर देवसरा पुलिस ने तिवारी पट्टी निवासी शरद तिवारी, बाघराय के फूलपुर मौरी निवासी मुन्ना सरोज व रानीगंज थाना क्षेत्र के कलीपुर मैनहा निवासी जयशंकर पटेल, बसहा जामताली निवासी अशोक सिंह को गिरफ्तार किया है। उदयपुर पुलिस ने बड़हुआ निवासी अरविंद, विनोद विश्वकर्मा, पूरे राजापुर निवासी ओमप्रकाश, कर्मराज, पिंटू, राहाटीकर निवासी मोहर्रम अली, नितिन को गिरफ्तार किया है।
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कुंडा पुलिस ने बसबाही निवासी जुबैर अहमद, देल्हूपुर पुलिस ने डिहवा निवासी मुस्तकीम, धीरगंज के लल्लू प्रसाद व मुन्नालाल यादव को गिरफ्तार किया। कोतवाली देहात पुलिस ने छैवा पूरे मोहन निवासी सरवर हुसैन, दीनापुर निवासी रमेश वर्मा, कुसुमी निवासी रविशंकर और मानधाता पुलिस ने जमुआ निवासी शकील, तरौल निवासी राधेश्याम, सराय मुरार निवासी रंजीत पटेल को पकड़ा है।
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सांगीपुर पुलिस ने अमान का पुरवा निवासी रामनरेश, आशुतोष को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया है। लालगंज पुलिस ने रंजीतगढ़ निवासी शिव शंकर, राम किशुन व कंधई पुलिस ने मेहंदिया निवासी विक्रम सरोज, उतरास निवासी लालचंद्र, पूरे देवजानी निवासी मो. शोएब, हिदायत, पूरे देवजानी के जुबैद और फतनपुर पुलिस ने बैरमपुर सुवंसा निवासी शिवकुमार सिंह, तरोईडीह निवासी वीरेंद्र, नारायणपुर खुर्द निवासी प्रेमचंद, राम शिरोमणि, तरोईडीह के रजितराम को गिरफ्तार किया।
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आसपुर देवसरा पुलिस ने तिवारी पट्टी निवासी शरद तिवारी, बाघराय के फूलपुर मौरी निवासी मुन्ना सरोज व रानीगंज थाना क्षेत्र के कलीपुर मैनहा निवासी जयशंकर पटेल, बसहा जामताली निवासी अशोक सिंह को गिरफ्तार किया है। उदयपुर पुलिस ने बड़हुआ निवासी अरविंद, विनोद विश्वकर्मा, पूरे राजापुर निवासी ओमप्रकाश, कर्मराज, पिंटू, राहाटीकर निवासी मोहर्रम अली, नितिन को गिरफ्तार किया है।