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Pratapgarh News: इंटरसिटी ट्रेन की चपेट में आने से 25 बकरियों की मौत

Wed, 16 Sep 2026 11:41 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:41 PM IST
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25 goats killed after being hit by an Intercity train.
हथिगवां थाना क्षेत्र के कृष्णा राम का पुरवा बिसहिया में रेलवे ट्रैक पर ट्रेन आने के दौरान बकरी 
प्रयागराज-लखनऊ रेल खंड पर हथिगवां के कृष्णा राम का पुरवा के पास बुधवार को इंटरसिटी एक्सप्रेस की चपेट में आने से लगभग 25 बकरियों की मौत हो गई। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल रहा। हालांकि संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती है।
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बुधवार सुबह करीब 11:45 बजे बकरियों का झुंड अचानक रेलवे ट्रैक पर आ गया। बकरियां चरा रहीं सावित्री देवी और उर्मिला ने उन्हें हटाने का प्रयास किया लेकिन वह पटरियों पर ही दौड़ती आगे बढ़ गई। इसी दौरान लखनऊ से प्रयागराज जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस की चपेट में आने से करीब 25 बकरियों की मौत हो गई।
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