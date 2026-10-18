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Pratapgarh News: शैक्षिक महोत्सव में 135 मेधावियों का सम्मान, टॉपरों को मिली साइकिल

Sun, 18 Oct 2026 11:18 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:18 PM IST
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135 meritorious students honored at educational festival; toppers receive bicycles
शहर के सगरा ढलाई ​​स्थित मैरिज हॉल में आयोजित शै​​क्षिक महोत्सव में सम्मानित किए गए मेधावी। आयो
अखिल भारतीय युवा कुशवाहा महासभा के तत्वावधान में रविवार को सगरा ढलाई में शैक्षिक महोत्सव-2026 का आयोजन किया गया। इसमें हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 135 मेधावियों को सम्मानित किया गया। हाईस्कूल के टॉपर ओम मौर्य और इंटरमीडिएट के टॉपर यश मौर्य को साइकिल दी गई। कार्यक्रम के दौरान ही विषय विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को कॅरिअर संबंधी मार्गदर्शन दिया।
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कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इसके बाद बुद्ध वंदना, त्रिशरण और पंचशील का वाचन हुआ। अध्यक्षता कुंडा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भगवत प्रसाद मौर्य ने की। उद्घाटन राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा और मुख्य अतिथि सदर विधायक राजेंद्र मौर्य ने किया।
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मुख्य अतिथि ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास की रीढ़ है। गुणवत्तापूर्ण और मूल्यपरक शिक्षा से ही युवा विज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षित समाज ही राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस मौके पर पूर्व सांसद डॉ. संघमित्रा मौर्य, डॉ. सुलोचना मौर्य, स्नेहा शुक्ला, दीपा मौर्य मौजूद रहीं। संचालन आलोक कुशवाहा ने किया।
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