Pratapgarh News: शैक्षिक महोत्सव में 135 मेधावियों का सम्मान, टॉपरों को मिली साइकिल

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कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इसके बाद बुद्ध वंदना, त्रिशरण और पंचशील का वाचन हुआ। अध्यक्षता कुंडा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भगवत प्रसाद मौर्य ने की। उद्घाटन राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा और मुख्य अतिथि सदर विधायक राजेंद्र मौर्य ने किया। विज्ञापन

मुख्य अतिथि ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास की रीढ़ है। गुणवत्तापूर्ण और मूल्यपरक शिक्षा से ही युवा विज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षित समाज ही राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस मौके पर पूर्व सांसद डॉ. संघमित्रा मौर्य, डॉ. सुलोचना मौर्य, स्नेहा शुक्ला, दीपा मौर्य मौजूद रहीं। संचालन आलोक कुशवाहा ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इसके बाद बुद्ध वंदना, त्रिशरण और पंचशील का वाचन हुआ। अध्यक्षता कुंडा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भगवत प्रसाद मौर्य ने की। उद्घाटन राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा और मुख्य अतिथि सदर विधायक राजेंद्र मौर्य ने किया।मुख्य अतिथि ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास की रीढ़ है। गुणवत्तापूर्ण और मूल्यपरक शिक्षा से ही युवा विज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षित समाज ही राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस मौके पर पूर्व सांसद डॉ. संघमित्रा मौर्य, डॉ. सुलोचना मौर्य, स्नेहा शुक्ला, दीपा मौर्य मौजूद रहीं। संचालन आलोक कुशवाहा ने किया।

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अखिल भारतीय युवा कुशवाहा महासभा के तत्वावधान में रविवार को सगरा ढलाई में शैक्षिक महोत्सव-2026 का आयोजन किया गया। इसमें हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 135 मेधावियों को सम्मानित किया गया। हाईस्कूल के टॉपर ओम मौर्य और इंटरमीडिएट के टॉपर यश मौर्य को साइकिल दी गई। कार्यक्रम के दौरान ही विषय विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को कॅरिअर संबंधी मार्गदर्शन दिया।