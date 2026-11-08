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Pratapgarh News: छठ पर वाराणसी के लिए चलेंगी 10 स्पेशल बसें

Sun, 08 Nov 2026 08:42 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 08:42 PM IST
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10 special buses will run to Varanasi for Chhath.
छठ महापर्व पर रोडवेज डिपो से 10 स्पेशल बसों का संचालन किया जाएगा। 12 से 17 नवंबर तक बस संचालित की जाएंगी। छठ महापर्व की शुरुआत 13 नवंबर से होगी।
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डिपो से वाराणसी के लिए केवल एक बस सेवा है। स्पेशल बसें चलने से यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। एआरएम सत्य प्रकाश ने बताया कि छठ पर्व की भीड़ को देखते हुए पहले से तैयारियां की गई हैं। बसों के संचालन को काम भी शुरू किया जाएगा। भीड़ अधिक होने पर बसों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।
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