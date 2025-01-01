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कलीनगर के वार्ड नंबर दो निवासी 55 वर्षीय सावित्री देवी शुक्रवार सुबह कस्बे से सटे भूमि सेन मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जा रही थीं। वह कस्बे में लगे ट्रांसफाॅर्मर के पास पहुंची थीं, तभी पीछे से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर के पीछे लगी लेंटर डालने वाली मशीन का हुक टूट गया था। इससे ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित हो गई और महिला उसकी चपेट में आ गईं। लोगों के अनुसार, ट्रैक्टर का पहिया उनके ऊपर से गुजरने के बाद वह करीब 10 मीटर तक घिसटती चली गईं।हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। चालक और ट्रॉली पर सवार करीब 12 लोगों ने मौके से भागने का प्रयास किया। इस बीच स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने तीन लोगों को पकड़ लिया। घटना की जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ जुट गई। महिला की मौत की खबर घर पहुंचते ही परिवार में मातम पसर गया है।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमाॅर्टम के लिए भेज दिया। सीओ विधि भूषण मौर्य ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।