Pilibhit News: कोहरे की दस्तक में हाईवे के फुटपाथ किनारे खड़े वाहन बनेंगे हादसे का सबब
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Mon, 16 Nov 2026 12:19 AM IST
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पीलीभीत। कोहरे की दस्तक शुरू हो गई है। ऐसे में शहर के पूरनपुर, बरेली, टनकपुर और बीसलुपर हाईवे पर वर्कशॉप संचालकों ने अवैध रूप से अस्थायी अतिक्रमण कर लिया है। वर्कशॉप संचालक फुटपाथ पर ही मरम्मत का कार्य करते हैं। काम अधूरा रहने के बाद यह वाहन रात मेें यहां खड़े किए जाते हैं।
पिछले वर्ष सर्दियों के दिन में बरेली से पीलीभीत के लिए आ रही रोडवेज डिपो की बस हाईवे के फुटपाथ पर खड़े वाहनों में रात के समय टकरा गई थी। हालांकि कोई जनहानि नहीं हो सकी। इसके बाद तत्कालीन डीएम ने इन्हें यहां से हटाने के निर्देश दिए, लेकिन अफसरों के तबादले के बाद स्थिति जस की तस बन गई है।
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वर्जन:
वाहन चालकों को कोई दिक्कत न हो। इसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इन वाहनों पर नो पार्किंग का चालान किया जा रहा है। इस महीने करीब 40 वाहनों का चालान किया है। ट्रांसपोर्ट नगर बनाए जाने के लिए यहां पर कोई भी प्रावधान नहीं है।
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- सुशील कुमार, एआरटीओ
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पिछले वर्ष सर्दियों के दिन में बरेली से पीलीभीत के लिए आ रही रोडवेज डिपो की बस हाईवे के फुटपाथ पर खड़े वाहनों में रात के समय टकरा गई थी। हालांकि कोई जनहानि नहीं हो सकी। इसके बाद तत्कालीन डीएम ने इन्हें यहां से हटाने के निर्देश दिए, लेकिन अफसरों के तबादले के बाद स्थिति जस की तस बन गई है।
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वाहन चालकों को कोई दिक्कत न हो। इसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इन वाहनों पर नो पार्किंग का चालान किया जा रहा है। इस महीने करीब 40 वाहनों का चालान किया है। ट्रांसपोर्ट नगर बनाए जाने के लिए यहां पर कोई भी प्रावधान नहीं है।
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