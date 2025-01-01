Pilibhit News: कोहरे की दस्तक में हाईवे के फुटपाथ किनारे खड़े वाहन बनेंगे हादसे का सबब

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पिछले वर्ष सर्दियों के दिन में बरेली से पीलीभीत के लिए आ रही रोडवेज डिपो की बस हाईवे के फुटपाथ पर खड़े वाहनों में रात के समय टकरा गई थी। हालांकि कोई जनहानि नहीं हो सकी। इसके बाद तत्कालीन डीएम ने इन्हें यहां से हटाने के निर्देश दिए, लेकिन अफसरों के तबादले के बाद स्थिति जस की तस बन गई है।वर्जन:वाहन चालकों को कोई दिक्कत न हो। इसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इन वाहनों पर नो पार्किंग का चालान किया जा रहा है। इस महीने करीब 40 वाहनों का चालान किया है। ट्रांसपोर्ट नगर बनाए जाने के लिए यहां पर कोई भी प्रावधान नहीं है।- सुशील कुमार, एआरटीओ