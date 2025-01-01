Pilibhit News: धान की आवक बढ़ने से रोजा मंडी में लगा जाम

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रोजा। मंडी समिति परिसर में धान की आवक बढ़ने और क्रय केंद्रों पर धीमी तौल के चलते शुक्रवार को जाम लग गया। सुबह से दोपहर एक बजे तक मंडी परिसर से लेकर पुराने हाईवे तक करीब एक किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की कतार लगी रही। मंडी सचिव कार्यालय के बाहर तक व्यापारियों का धान पड़ा होने से आवागमन भी प्रभावित हुआ।मंडी क्रय केंद्र पर धान लेकर पहुंचे नवादा इंदेपुर के किसान गुरुतेज का मंडी सचिव धनंजय सिंह ने माला पहनाकर स्वागत किया और मिठाई खिलाकर तौल शुरू कराई। पहले दिन उनके 62 क्विंटल 80 किलो धान की तौल हुई।पीसीयू के दो क्रय केंद्रों पर दो किसानों से 100 क्विंटल, पीसीएफ केंद्र पर एक किसान से 90 क्विंटल और आरएफसी के दो केंद्रों पर दो किसानों से 145 क्विंटल धान खरीदा गया। वहीं, एफसीआई क्रय केंद्र पर बारदाना उपलब्ध न होने के कारण अभी तक खरीद शुरू नहीं हो सकी है। मंडी सचिव धनंजय सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार रात 12 बजे तक मंडी में कुल 9 लाख 45 हजार क्विंटल धान की आवक हो चुकी है।