Pilibhit News: नहीं मिला बाघ, अब तेंदुए ने बछिया और बकरी को मारा

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हजारा थाना के गांव शांतीनगर निवासी किसान मुंशी प्रसाद को 28 अगस्त को उस समय मार डाला था, जब वह केले का खेत देखने गए थे। घटना के तीन दिन तक आसपास बाघ की चहलकदमी होती रही। वन विभाग के अफसर, घटना के बाद उसकी लोकेशन न मिलने की जानकारी दे रहे हैं। बाघ को पकड़न को शांतीनगर में तीन पिंजरा और उसकी चहलकदमी को कैद करने को 10 कैमरे लगाए गए।बृहस्पतिवार रात तेंदुआ ने गांव विजयनगर के मोहन सिंह के घर में घुसकर बछिया को मार डाला और शोर पर शव को पास के गन्ना के खेत में खींच ले गया। इससे पहले दिन गांव कबीरगंज टिब्बा में खेत में चर रही बकरी पर हमला कर मार दिया और उसका शव समीप के गन्ना के खेत में ले गया। संपूर्णानगर रेंजर ललित कुमार ने बताया कि बाघ की लोकेशन घटना के बाद से नहीं मिल रही है। बछिया और बकरी के गन्ना के खेतों में मिले शवों को दफन करा दिया गया। गांव विजयनगर और कबीरगंज टिब्बा में भी एक-एक पिंजरा लगवाया गया है। तेंदुए की चहलकदमी पर आसपास के लोगों को सतर्क रहने को कहा गया। संवाद