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पीटीआर का नया पर्यटन सत्र शुरू होने के बाद से ही जंगल सफारी में पर्यटकों की दिलचस्पी बनी हुई है। यहां की घनी हरियाली, शांत वातावरण और वन्यजीवों की मौजूदगी सैलानियों को आकर्षित कर रही है। खासकर बाघों की मौजूदगी पर्यटकों के रोमांच को और बढ़ा रही है। शुक्रवार को सफारी के दौरान तीन बाघों की सक्रियता देखने को मिली। दो बाघ एक साथ जंगल में चहलकदमी करते दिखाई दिए, जबकि एक अन्य बाघ अलग स्थान पर नजर आया।बाघों को खुले जंगल में स्वच्छंद विचरण करते देख पर्यटक उत्साहित हो उठे। सफारी वाहनों में सवार पर्यटकों ने इस नजारे को अपने कैमरों में कैद किया। गौरतलब है कि पीटीआर में बाघों के अलावा तेंदुआ, हिरन, चीतल, सांभर और विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों की मौजूदगी भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। डीएफओ मनीष सिंह का कहना है कि पर्यटकों की सुरक्षा और वन्यजीवों की स्वच्छंदता को ध्यान में रखते हुए सफारी का संचालन किया जा रहा है।