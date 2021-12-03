Pilibhit News: बाइक लूट का तीसरा आरोपी तमंचे सहित गिरफ्तार

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बरखेड़ा। क्षेत्र में हुई बाइक लूट घटना का तीसरा आरोपी तमंचे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 28 अक्तूबर को दौलतपुर से पिपरिया मंडन जाने वाले मार्ग पर गांव जगदीशापुर की पुलिया के पास बाइक लूट की घटना हुई थी। मामले में पुलिस पहले ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी। सोमवार को पुलिस ने तीसरे आरोपी रजनीश कुमार निवासी जगदीशापुर को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। क्षेत्राधिकारी बीसलपुर राहुल पांडेय ने बताया कि बाइक लूट का तीसरा आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। संवाद