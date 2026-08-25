पीलीभीत: मुठभेड़ में चोरी का आरोपी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली; पुलिस ने तीन घटनाओं का किया खुलासा

पीलीभीत के न्यूरिया थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा किया है। चोरी के मामलों में वांछित आरोपियों की तलाश के दौरान सोमवार देर रात पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के बाएं पैर में गोली लग गई, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घायल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर उपचार के लिए सीएचसी न्यूरिया भेजा।

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पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से न्यूरिया क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं से संबंधित 1950 ग्राम चांदी के आभूषण, 12.93 ग्राम सोने के आभूषण, चोरी की बाइक, तमंचा, दो कारतूस और आधार कार्ड बरामद किया है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है।एसपी सुकीर्ति माधव के अनुसार चोरी की घटनाओं के अनावरण और आरोपियों की गिरफ्तारी के टीमें गठित की गई थीं। सोमवार देर रात थानाध्यक्ष न्यूरिया दिगंबर सिंह पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मझौला की ओर से धनकुना की तरफ एक बाइक पर दो युवक आते दिखाई दिए।पुलिस टीम ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो बाइक सवार धनकुना रोड से भुजिया मजार की ओर जाने वाले लिंक रोड पर मुड़कर भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में जैनुल आबदीन के बाएं पैर में गोली लग गई। उसका साथी रमन अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।