फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   The naming ceremony of the four brothers took place during the Ramlila, and their education began at the ashram.

Pilibhit News: रामलीला में हुआ चारों भाइयों का नामकरण, आश्रम में शुरू हुआ विद्या अध्ययन

Tue, 06 Oct 2026 12:15 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Tue, 06 Oct 2026 12:15 AM IST
विज्ञापन
The naming ceremony of the four brothers took place during the Ramlila, and their education began at the ashram.
- बाल लीला के मंचन ने मोहा श्रद्धालुओं का मन
विज्ञापन

- राम-लक्ष्मण-भरत-शत्रुघ्न की जयकार से गूंजा परमठ मंदिर परिसर
फोटो-
संवाद न्यूज एजेंसी
पीलीभीत। शहर में श्री रामलीला महोत्सव संचालन समिति की ओर से सोमवार को परमठ मंदिर परिसर में रामलीला के दौरान नामकरण संस्कार, बाल चरित्र लीला और विद्या अध्ययन का सजीव मंचन किया गया। कलाकारों ने भगवान राम और उनके तीनों भाइयों के जन्म से लेकर नामकरण संस्कार और गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने तक के प्रसंगों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। मंचन के दौरान मंदिर परिसर जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा।
लीला में दिखाया गया कि प्रभु राम के जन्म के बाद अयोध्या में खुशी का माहौल है। रानी कैकई और सुमित्रा के पुत्रों के जन्म का समाचार मिलते ही महाराज दशरथ की प्रसन्नता और बढ़ जाती है। कुलगुरु वशिष्ठ ने चारों भाइयों का नामकरण किया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने चारों भाइयों की जय-जयकार की। राम के बाल स्वरूप और उनकी चंचल लीलाओं ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया।
विज्ञापन

रामायणी निशांत तिवारी और अंकुर मिश्रा ने रामचरितमानस की चौपाइयों का गायन किया, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया। संचालन संजय पांडेय ने किया।
महंत ओमकार नाथ, सुनील मिश्रा, केशव सक्सेना, पं. अंशुमान मिश्र, राकेश लोधी, अमरीश शर्मा अंबू, नरेश शुक्ला, प्रेम सिंह, अमिताभ त्रिपाठी, प्रतीक अग्रवाल, रमाकांत पांडेय, संजीव मिश्रा समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी और श्रद्धालु मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed