विज्ञापन



इस केंद्र पर केशवपुर के अलावा मोहब्बतपुर, लुकटियाई, गरीबपुर बिल्हा, चंदोखा अजीतपुर, जनकापुर और सिमरिया के किसान गन्ना आपूर्ति करते हैं। किसान गन्ने को अगैती प्रजाति का बता रहे हैं, जबकि मिल अधिकारियों ने इसे अस्वीकृत प्रजाति का बताया है। इस कारण खरीद रोक दी गई थी। किसानों की समस्या विधायक बाबूराम पासवान ने डीएम के सामने उठाई थी। जीएम ने बताया कि जांच में गन्ना अगैती प्रजाति का पाए जाने पर खरीद की जाएगी।संवाद

विज्ञापन

घुंघचाई। घुंघचाई क्षेत्र के केशवपुर गन्ना क्रय केंद्र पर किसानों के गन्ने की खरीद वैज्ञानिकों की जांच के बाद की जाएगी। पूरनपुर चीनी मिल के जीएम राजेश कुमार ने सहकारी चीनी मिल संघ के मुख्य गन्ना विकास सलाहकार को पत्र भेजकर गन्ने की प्रजाति की वैज्ञानिकों से जांच कराने की मांग की है।