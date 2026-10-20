Pilibhit News: राइस मिलों के स्टॉक की होगी जांच, गठित की गईं टीमें

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जिले में धान खरीद 12 अक्तूबर से शुरू हुई है, लेकिन व्यवस्था अभी तक पटरी पर नहीं आ पाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां खरीद की स्थिति संतोषजनक नहीं है। वहीं मंडियों में भी व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बीते दिनों पूरनपुर में औचक निरीक्षण के दौरान जिला खाद्य विपणन अधिकारी प्रज्ञा शर्मा को भी खामियां मिली थीं। इस पर खरीद एजेंसियों के साथ मंडी सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।अधिकारियों से पूछा गया है कि धान खरीद की व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित नहीं होने के पीछे क्या कारण हैं। जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि लापरवाही मिलने पर लिखित कार्रवाई की जाएगी। बिलसंडा स्थित वासुदेव इंडस्ट्रीज राइस मिल पर कार्रवाई के दौरान दो लाख रुपये जुर्माने समेत कुल 9.88 लाख रुपये जमा कराए गए थे।बरेली के उपनिदेशक प्रशासन मंडी की इस कार्रवाई के बाद अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। अब अन्य राइस मिलों में भी स्टॉक की जांच कर अनियमितताओं का पता लगाया जाएगा। जिला विपणन अधिकारी ने बताया कि टीमें तहसीलवार जांच करेंगी। जांच में अनधिकृत स्टॉक या निर्धारित मानकों के विपरीत भंडारण मिलने पर संबंधित मिल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।