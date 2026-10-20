Pilibhit News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:12 AM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:12 AM IST
विज्ञापन
तापमान
अधिकतम 29.6
न्यूनतम - 18.5
पूर्वानुमान - धूप निकलेगी। मौसम साफ रहेगा।
सूर्योदय: सुबह लगभग 06:15 बजे
सूर्यास्त: शाम लगभग 05:36 बजे
-- -- -- -- -- -- -- -- ---
सराफा
सोना- 1,50,000 प्रति दस ग्राम।
चांदी- 2,14,000 प्रति किलोग्राम।
-- -- -- -- -- -- -- -- --
देव यज्ञ
-बीसलपुर के जनता टेक्निकल इंटर कॉलेज में देव यज्ञ सुबह सात बजे।
भागवत कथा
-बरखेड़ा के ग्राम गाजीपुर मुगल में श्री मद्भागवत कथा दोपहर दो बजे।
फुटबाल मैच
-न्यूरिया कॉलोनी में नेताजी सुभाष कप फुटवाल टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल शाम 4 बजे से।
मेघनाथ वध मंचन
-शहर के रामलीला मैदान में मेघनाथ वध मंचन शाम 7 बजे।
रामलीला
-बीसलपुर रामलीला मैदान में रामलीला मंचन शाम पांच बजे।
जागरण
-बिलसंडा के गांव भदेंगकंजा में जागरण शाम सात बजे।
विज्ञापन
अधिकतम 29.6
न्यूनतम - 18.5
पूर्वानुमान - धूप निकलेगी। मौसम साफ रहेगा।
सूर्योदय: सुबह लगभग 06:15 बजे
सूर्यास्त: शाम लगभग 05:36 बजे
सराफा
सोना- 1,50,000 प्रति दस ग्राम।
चांदी- 2,14,000 प्रति किलोग्राम।
देव यज्ञ
-बीसलपुर के जनता टेक्निकल इंटर कॉलेज में देव यज्ञ सुबह सात बजे।
भागवत कथा
-बरखेड़ा के ग्राम गाजीपुर मुगल में श्री मद्भागवत कथा दोपहर दो बजे।
फुटबाल मैच
-न्यूरिया कॉलोनी में नेताजी सुभाष कप फुटवाल टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल शाम 4 बजे से।
मेघनाथ वध मंचन
-शहर के रामलीला मैदान में मेघनाथ वध मंचन शाम 7 बजे।
रामलीला
-बीसलपुर रामलीला मैदान में रामलीला मंचन शाम पांच बजे।
जागरण
-बिलसंडा के गांव भदेंगकंजा में जागरण शाम सात बजे।