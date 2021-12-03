Pilibhit News: रात में छह घंटे बिजली कटौती, रोस्टर बदलने की मांग की
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:08 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:08 AM IST
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पीलीभीत। पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र में शाम छह बजे से रात 12 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने की समस्या को लेकर भाजपा विधायक बाबूराम पासवान ने नाराजगी जताई है। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को अलग-अलग पत्र भेजकर विद्युत आपूर्ति का रोस्टर बदलवाने की मांग की है।
विधायक ने पत्र में कहा कि पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रतिदिन शाम के समय लंबे अंतराल तक बिजली न आने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शाम छह से रात 12 बजे तक का समय अधिकांश परिवारों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसी अवधि में लोग कामकाज से घर लौटने के बाद भोजन तैयार करने और अन्य घरेलू कार्यों में जुटते हैं। ऐसे में बिजली कटौती होने से आमजन में आक्रोश बढ़ रहा है। विधायक का कहना है कि क्षेत्र के लोगों की ओर से लगातार इस समस्या की शिकायतें उनके पास पहुंच रही हैं। संवाद
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विधायक ने पत्र में कहा कि पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रतिदिन शाम के समय लंबे अंतराल तक बिजली न आने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शाम छह से रात 12 बजे तक का समय अधिकांश परिवारों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसी अवधि में लोग कामकाज से घर लौटने के बाद भोजन तैयार करने और अन्य घरेलू कार्यों में जुटते हैं। ऐसे में बिजली कटौती होने से आमजन में आक्रोश बढ़ रहा है। विधायक का कहना है कि क्षेत्र के लोगों की ओर से लगातार इस समस्या की शिकायतें उनके पास पहुंच रही हैं। संवाद
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