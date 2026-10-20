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Pilibhit News: पैच टेस्ट किट की कमी से त्वचा के मरीजों की जांच प्रभावित

Tue, 20 Oct 2026 02:00 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:00 AM IST
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Shortage of patch test kits hampers examination of skin patients
पीलीभीत। जिला अस्पताल में त्वचा संबंधी बीमारियों की पहचान के लिए होने वाली पैच टेस्ट किट की इन दिनों कमी का असर मरीजों पर पड़ने लगा है। त्वचा विभाग में रोजाना करीब 200 मरीज ओपीडी में पहुंच रहे हैं, लेकिन विभाग के पास महज 100 पैच टेस्ट किट ही बची हैं। ऐसे में किट की उपलब्धता कम होने से मरीजों को बिना टेस्ट के लौटाया जा रहा है।
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पैच टेस्ट के जरिये त्वचा पर होने वाली एलर्जी और उसके संभावित कारणों की पहचान की जाती है। समय पर जांच नहीं होने से मरीजों को बीमारी का कारण पता करने और उचित उपचार शुरू कराने में देरी हो सकती है। जिला अस्पताल के त्वचा विभाग में भी कुछ दिनों पहले यह जांच शुरू हुई थी व पैच टेस्ट की किट उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन किट के अभाव से मरीजों को लौटना पड़ रहा है।
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त्वचा विभाग के डॉक्टर शांतनु ने बताया कि पैच टेस्ट स्किन इंफेक्शन की जांच के लिए उपयोगी होता है। मरीज को बिना जांच के लौटने की बात सामने नहीं आई है।
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