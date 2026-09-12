Pilibhit News: उधारी मांगने पर दुकानदार को डीजल डालकर जलाया, हालत गंभीर

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थाना क्षेत्र के गांव भीकमपुर निवासी धर्मेंद्र कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें बताया कि उनके पिता रामदास अपनी किराना की दुकान बंद करने के बाद शुक्रवार की शाम को घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में राजेश व उनके दो पुत्रों ने पिता को घेर लिया और गाली-गलौज करने लगे। साथ ही जान से मारने की धमकी देने लगे। आरोप लगाया कि इस बीच राजेश का एक पुत्र डीजल ले आया।इसके बाद तीनों आरोपियों ने उसके पिता को पकड़ लिया और उनके शरीर पर डीजल छिड़ककर आग लगा दी। इससे पिता झुलसने लगे तो चीख-पुकार मच गई। अनेक राहगीर मौके पर जा पहुंचे तो आरोपी धमकी देते हुए भाग गए। सूचना पाकर पहुंचे परिजनों ने पिता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। धर्मेंद्र के अनुसार आरोपी उसके पिता की दुकान से उधार सामान ले गए थे। पिता ने उस सामान के रुपये मांगे तो आरोपी रंजिश मानने लगे थे। इसी रंजिश में उन लोगों ने पिता को घेरकर जिंदा जलाकर मार डालने का प्रयास किया। सीओ बीसलपुर राहुल पांडेय ने बताया कि थाना पुलिस को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करके नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।