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बैठक में अधिकारियों को निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार संवेदनशील क्षेत्रों और व्यय संवेदनशील पॉकेट (ईएसपी) की पहचान करने के निर्देश दिए गए। इसके लिए पिछले चुनावों में नकदी, शराब, मादक पदार्थ, कीमती धातुओं और मुफ्त वस्तुओं की जब्ती के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा। नकदी की मांग में 20 प्रतिशत या इससे अधिक वृद्धि और संदिग्ध डिजिटल लेनदेन पर भी नजर रखी जाएगी।डीएम ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों से ईएसपी की पहचान के लिए अपने इनपुट तत्काल उपलब्ध कराने को कहा। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जिले में नकदी, शराब और मुफ्त वस्तुएं बांटने की बड़ी शिकायतें सामने नहीं आई हैं।संवाद