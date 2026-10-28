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पीलीभीत: जिला उद्योग केंद्र का वरिष्ठ सहायक गिरफ्तार, लोन स्वीकृत कराने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप

Wed, 28 Oct 2026 02:42 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Published by: Mukesh Kumar Updated Wed, 28 Oct 2026 02:42 PM IST
सार

पीलीभीत के जिला उद्योग केंद्र के वरिष्ठ सहायक हिमांशु कुमार को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते बुधवार को गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन की टीम ने यह कार्रवाई की। 

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Senior Assistant at District Industries Centre arrested while accepting a bribe in Pilibhit
आरोपी वरिष्ठ सहायक हिमांशु कुमार - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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पीलीभीत में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत ऋण स्वीकृत कराने के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप में जिला उद्योग केंद्र के वरिष्ठ सहायक हिमांशु कुमार को गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एंटी करप्शन) बरेली की टीम ने बुधवार को उन्हें पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। यह कार्रवाई जिला उद्योग केंद्र कार्यालय में दोपहर करीब 12:20 बजे की गई। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। 

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एंटी करप्शन टीम के अनुसार, बरखेड़ा थाना क्षेत्र के बहादुरपुर हुक्मी निवासी सुरेंद्र कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी। सुरेंद्र कुमार ने वाटर प्लांट लगाने के लिए ऋण स्वीकृत कराने के संबंध में रिश्वत मांगे जाने की बात कही थी। शिकायत का संज्ञान लेते हुए संगठन की बरेली इकाई ने मामले की जांच की। इसके बाद नियमानुसार ट्रैप की कार्रवाई की योजना बनाई गई। आरोपी पीलीभीत के तिरुपति गोल्डन पार्क का निवासी बताया गया है।
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ऐसे की गिरफ्तारी 
बुधवार को ट्रैप टीम प्रभारी निरीक्षक इश्तियाक वारसी के नेतृत्व में टीम जिला उद्योग केंद्र पहुंची। टीम ने वरिष्ठ सहायक हिमांशु कुमार को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपी को अपने साथ ले गई। उन्होंने बताया कि पीलीभीत कोतवाली में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। 

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