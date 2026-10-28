पीलीभीत: जिला उद्योग केंद्र का वरिष्ठ सहायक गिरफ्तार, लोन स्वीकृत कराने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप
पीलीभीत के जिला उद्योग केंद्र के वरिष्ठ सहायक हिमांशु कुमार को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते बुधवार को गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन की टीम ने यह कार्रवाई की।
विस्तार
पीलीभीत में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत ऋण स्वीकृत कराने के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप में जिला उद्योग केंद्र के वरिष्ठ सहायक हिमांशु कुमार को गिरफ्तार किया गया है। भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एंटी करप्शन) बरेली की टीम ने बुधवार को उन्हें पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। यह कार्रवाई जिला उद्योग केंद्र कार्यालय में दोपहर करीब 12:20 बजे की गई। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
ऐसे की गिरफ्तारी
बुधवार को ट्रैप टीम प्रभारी निरीक्षक इश्तियाक वारसी के नेतृत्व में टीम जिला उद्योग केंद्र पहुंची। टीम ने वरिष्ठ सहायक हिमांशु कुमार को पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपी को अपने साथ ले गई। उन्होंने बताया कि पीलीभीत कोतवाली में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।