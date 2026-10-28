पीलीभीत: ससुराल आए युवक का शव नहर में मिला, जेब से सल्फास बरामद, आत्महत्या की आशंका

पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र में कनाकोर गांव के पास बुधवार सुबह नहर में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। तलाशी के दौरान युवक की जेब से सल्फास बरामद हुआ। उसकी पहचान बरेली जिले के क्योलड़िया थाना क्षेत्र के गांव कुंवरपुर निवासी अनोखेलाल प्रजापति के रूप में हुई। वह तीन दिन पहले जहानाबाद क्षेत्र के गांव उमड़सड़ स्थित अपनी ससुराल आया था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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बुधवार सुबह करीब 10 बजे ग्रामीणों ने कनाकोर नहर में एक युवक का शव उतराता देखा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। फील्ड यूनिट ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से शव की शिनाख्त कराई गई।