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Pilibhit News: स्कूली बच्चों ने चित्रकला से दिया वन्यजीव संरक्षण का संदेश

Sun, 04 Oct 2026 12:14 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Sun, 04 Oct 2026 12:14 AM IST
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School children gave message of wildlife conservation through painting
न्यूरिया। वन्य प्राणी सप्ताह के तहत शनिवार को मरौरी सेक्शन अंतर्गत कंपोजिट विद्यालय टाह पौटा में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण से जुड़े विषयों पर चित्र बनाकर अपनी प्रतिभा दिखाई।
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प्रतियोगिता में प्रथम स्थान केतकी देवी, द्वितीय जगपाल और तृतीय स्थान मालती देवी ने प्राप्त किया। विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अन्य विद्यार्थियों को सांत्वना पुरस्कार देकर उत्साहवर्धन किया गया। क्षेत्रीय वनाधिकारी विनीत प्रकाश श्रीवास्तव, उप क्षेत्रीय वनाधिकारी शेर सिंह, वन रक्षक अमित तिवारी, विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं और पीलीभीत रेंज का स्टाफ मौजूद रहा। संवाद
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