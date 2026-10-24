वीबी-जी राम जी योजना में घपला: पीलीभीत में एआई से फोटो अपलोड कर निकाली धनराशि, सीडीओ ने दिए जांच के आदेश

इन ग्राम पंचायतों में निकाली गई है धनराशि

विभागीय अफसरों के अनुसार पूरनपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत माधोटांडा, जमुनिया जगतपुर, नहरोसा, गुलड़िया भूपसिंह, मथना जप्ती, हरीपुर कला, कबीरगंज सहित 39 ग्राम पंचायतों में इस तरह की गड़बड़ी की गई है। इसको लेकर अफसरों की ओर से जांच शुरू कर दी गई है।



अधिकांश ग्राम पंचायतों में चल रहा खेल

वीबी-जी राम जी योजना के अंतर्गत अधिकांश ग्राम पंचायतों में खेल चल रहा है। गांव में काम के नाम एक ही फोटो कई-कई बार अपलोड कर रुपया निकाला जा रहा है। इसको लेकर मनरेगा लोकपाल की ओर से कई खुलासे भी किए गए, लेकिन सभी मामलों की फाइलें को दबा दिया गया।



सीडीओ सतीश प्रसाद मिश्र ने बताया कि शासन स्तर से हुई जांच में मामला संज्ञान में आया है। पूरे मामले की जानकारी तीन सदस्यीय टीम का गठन कर जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट के बाद संबंधित पर विभागीय स्तर से कार्रवाई की जाएगी।