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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Recommended the deduction of one day's salary for the 56 contractual ANMs who remained absent.

Pilibhit News: गैरहाजिर रहीं 56 संविदा एएनएम का एक दिन का वेतन काटने की संस्तुति की

Sat, 24 Oct 2026 12:01 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Sat, 24 Oct 2026 12:01 AM IST
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Recommended the deduction of one day's salary for the 56 contractual ANMs who remained absent.
पूरनपुर। हड़ताल समाप्त होने के बाद 17 अक्तूबर को 56 केंद्रों पर गैरहाजिर मिलीं संविदा एएनएम का एक दिन का वेतन काटने की संस्तुति एमओआईसी ने सीएमओ को भेजी रिपोर्ट में की है। एएनएम के गैरहाजिर रहने से केंद्रों पर टीकाकरण नहीं हुआ था। लापरवाही पर एमओआईसी ने एएनएम का स्पष्टीकरण तलब किया था।
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एएनएम संघ की प्रदेश व्यापी हड़ताल 16 अक्तूबर को आधिकारिक रूप से समाप्त हो गई थी। सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र में पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाएं सुचारु करने के निर्देश दिए गए थे। मगर 17 अक्तूबर को क्षेत्र के 56 केंद्रों पर संविदा पर तैनात 56 एएनएम नहीं पहुंची थी। इससे शासन के उच्च प्राथमिकता वाले राष्ट्रीय बाल टीकाकरण कार्यक्रम के तहत केंद्रों पर टीकाकरण नहीं हुआ था। प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. मनीष राज शर्मा ने एएनएम का स्पष्टीकरण तलब किया था। प्रभारी चिकित्साधिकारी ने बताया कि स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने पर सभी 56 एएनएम का एक दिन का वेतन काटने की संस्तुति सीएमओ को भेजी रिपोर्ट में की है।
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