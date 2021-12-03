Pilibhit News: गैरहाजिर रहीं 56 संविदा एएनएम का एक दिन का वेतन काटने की संस्तुति की

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एएनएम संघ की प्रदेश व्यापी हड़ताल 16 अक्तूबर को आधिकारिक रूप से समाप्त हो गई थी। सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र में पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाएं सुचारु करने के निर्देश दिए गए थे। मगर 17 अक्तूबर को क्षेत्र के 56 केंद्रों पर संविदा पर तैनात 56 एएनएम नहीं पहुंची थी। इससे शासन के उच्च प्राथमिकता वाले राष्ट्रीय बाल टीकाकरण कार्यक्रम के तहत केंद्रों पर टीकाकरण नहीं हुआ था। प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. मनीष राज शर्मा ने एएनएम का स्पष्टीकरण तलब किया था। प्रभारी चिकित्साधिकारी ने बताया कि स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने पर सभी 56 एएनएम का एक दिन का वेतन काटने की संस्तुति सीएमओ को भेजी रिपोर्ट में की है।०००००००