Pilibhit News: पीटीआर का पर्यटन सत्र एक नवंबर से, बदहाल रास्ते बनेंगे सैलानियों की राह में रोड़ा

पीलीभीत। पीटीआर का पर्यटन सत्र एक नवंबर से शुरू होने जा रहा है। जंगल में बाघों के दीदार और प्राकृतिक नजारों का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानियों के पहुंचने की उम्मीद है, लेकिन पर्यटन स्थलों तक पहुंचने वाले रास्तों की बदहाल स्थिति परेशानी का सबब बन सकती है। कहीं पुलिया क्षतिग्रस्त है तो कहीं निर्माण कार्य चल रहा है। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए पीटीआर के डीएफओ ने जिलाधिकारी को स्थिति से अवगत कराया। डीएम आलोक कुमार ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से पर्यटन स्थलों को जाने वाले मार्गों की मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी है।पीटीआर का प्रमुख पर्यटन प्रवेश द्वार मुस्तफाबाद है। यहां सबसे अधिक सैलानियों के पहुंचने की संभावना रहती है। पीलीभीत से आने वाले पर्यटक माधोटांडा मार्ग से कलीनगर पुल पहुंचते हैं। इसके बाद डगा पुल से होकर खटीमा मार्ग के रास्ते मुस्तफाबाद पहुंचते हैं। माधोटांडा-पीलीभीत मार्ग पर नवदिया के पास एक पुलिया क्षतिग्रस्त पड़ी है। इसके चलते लोगों को वैकल्पिक रास्ते का सहारा लेना पड़ रहा है। पर्यटन सत्र के दौरान सैलानियों की संख्या बढ़ने पर यह समस्या और गंभीर हो सकती है। कलीनगर और डगा पुल से फिलहाल कारों की आवाजाही हो रही है, लेकिन मार्ग की स्थिति और यातायात के दबाव को लेकर सैलानियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, काफी संख्या में पर्यटक पूरनपुर-खटीमा मार्ग से भी मुस्तफाबाद पहुंचते हैं। इस रास्ते पर लोधीपुर गांव के पास पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में निर्माण कार्य और मार्ग की स्थिति पर्यटन सीजन के दौरान आवागमन को प्रभावित कर सकती है। अब डीएम ने इस मामले में सख्ती दिखाई है।