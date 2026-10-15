फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Mission Shakti and Women Safety Awareness Rally held in the college

Pilibhit News: महाविद्यालय निकाली गई में मिशन शक्ति एवं महिला सुरक्षा जागरूकता रैली

Thu, 15 Oct 2026 12:27 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Thu, 15 Oct 2026 12:27 AM IST
विज्ञापन
Mission Shakti and Women Safety Awareness Rally held in the college
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


बीसलपुर। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बुधवार को राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र एवं छात्रा इकाइयों व मिशन शक्ति के संयुक्त तत्वावधान में महिला सुरक्षा एवं मिशन शक्ति जागरूकता रैली निकाली गई।

रैली महाविद्यालय से शुरू हुई और नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरने के बाद महाविद्यालय में आकर समाप्त हो गई। रैली का नेतृत्व एनएसएस छात्र इकाई के प्रभारी डॉ. जगदंबा कुमार गौड़, एनएसएस छात्रा इकाई के प्रभारी डॉ. मुकेश कुमार व मिशन शक्ति की प्रभारी डॉ. चंद्रप्रभा गंगवार ने किया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. हेमलता के मार्गदर्शन में आयोजित इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, नारी सशक्तीकरण व महिला अधिकारों के प्रति समाज को जागरूक करना था। रैली के माध्यम से छात्र-छात्राओं ने महिला सम्मान, लैंगिक समानता और सुरक्षित समाज के निर्माण का संदेश दिया। कार्यक्रम के माध्यम से सभी को महिलाओं की गरिमा, सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने व एक सुरक्षित, समानतापूर्ण एवं जागरूक समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed