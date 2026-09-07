Pilibhit News: मवेशियों को लंपी वायरस से बचाने की तैयारी, नेपाल सीमा क्षेत्रों में वैक्सीनेशन तेज
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Mon, 07 Sep 2026 11:51 PM IST
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पीलीभीत। मवेशियों में फैलने वाले लंपी वायरस की आशंका को देखते हुए पशुपालन विभाग ने वैक्सीनेशन की कवायद तेज कर दी है। जिले में करीब 48 हजार वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई गई है। इनमें से अब तक करीब 17 हजार पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। संक्रमण की आशंका वाले नेपाल से सटी जिले सीमा क्षेत्रों को प्राथमिकता में रखते हुए यहां वैक्सीनेशन कराया जा रहा है।
पशुपालन विभाग की ओर से जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में मवेशियों का टीकाकरण कराया जा रहा है। खासतौर पर नेपाल सीमा से सटे और संवेदनशील इलाकों में विभाग की टीमें पहुंचकर पशुपालकों के पशुओं को वैक्सीन लगा रही हैं। विभाग का प्रयास है कि अधिक से अधिक मवेशियों को समय रहते वैक्सीन लगाकर उन्हें लंपी वायरस से सुरक्षित किया जा सके।
मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. पीके त्यागी ने बताया कि लंपी वायरस को लेकर विभागीय टीम की ओर से टीकाकरण कराया जा रहा है। जल्द ही सभी पशुओं का टीकाकरण करा दिया जाएगा।
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पशुपालन विभाग की ओर से जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में मवेशियों का टीकाकरण कराया जा रहा है। खासतौर पर नेपाल सीमा से सटे और संवेदनशील इलाकों में विभाग की टीमें पहुंचकर पशुपालकों के पशुओं को वैक्सीन लगा रही हैं। विभाग का प्रयास है कि अधिक से अधिक मवेशियों को समय रहते वैक्सीन लगाकर उन्हें लंपी वायरस से सुरक्षित किया जा सके।
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मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. पीके त्यागी ने बताया कि लंपी वायरस को लेकर विभागीय टीम की ओर से टीकाकरण कराया जा रहा है। जल्द ही सभी पशुओं का टीकाकरण करा दिया जाएगा।
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