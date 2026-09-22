फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Prashant appointed selector for the girls' category at the 70th State-level Volleyball Tournament.

Pilibhit News: 70 वीं प्रदेशीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में बालिका वर्ग के चयनकर्ता बने प्रशांत

Tue, 22 Sep 2026 01:35 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:35 AM IST
विज्ञापन
Prashant appointed selector for the girls' category at the 70th State-level Volleyball Tournament.
पीलीभीत। सरदार वल्लभभाई पटेल इंटर कॉलेज अमरा करोड़ बीसलपुर के शारीरिक शिक्षक प्रशांत शुक्ला को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें प्रयागराज में होने वाली 70वीं प्रदेशीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में 17 वर्षीय बालिका वर्ग के लिए चयनकर्ता नियुक्त किया गया है। यह प्रतियोगिता 24 से 27 सितंबर तक आयोजित होगी।
विज्ञापन


यह नियुक्ति प्राचार्य, राज्य क्रीड़ा संस्थान, उत्तर प्रदेश, अयोध्या द्वारा की गई है। जिला क्रीड़ा सचिव राजेश शुक्ला ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रशांत शुक्ला इससे पूर्व भी उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल टीम के प्रबंधक नियुक्त किए जा चुके हैं। यह उनकी खेल के प्रति गहरी समझ और अनुभव को दर्शाता है। प्रशांत शुक्ला को प्रतियोगिता शुरू होने से एक दिन पहले प्रयागराज में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस नियुक्ति से जिले में खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed