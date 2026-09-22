Pilibhit News: 70 वीं प्रदेशीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में बालिका वर्ग के चयनकर्ता बने प्रशांत
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:35 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:35 AM IST
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पीलीभीत। सरदार वल्लभभाई पटेल इंटर कॉलेज अमरा करोड़ बीसलपुर के शारीरिक शिक्षक प्रशांत शुक्ला को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें प्रयागराज में होने वाली 70वीं प्रदेशीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में 17 वर्षीय बालिका वर्ग के लिए चयनकर्ता नियुक्त किया गया है। यह प्रतियोगिता 24 से 27 सितंबर तक आयोजित होगी।
यह नियुक्ति प्राचार्य, राज्य क्रीड़ा संस्थान, उत्तर प्रदेश, अयोध्या द्वारा की गई है। जिला क्रीड़ा सचिव राजेश शुक्ला ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रशांत शुक्ला इससे पूर्व भी उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल टीम के प्रबंधक नियुक्त किए जा चुके हैं। यह उनकी खेल के प्रति गहरी समझ और अनुभव को दर्शाता है। प्रशांत शुक्ला को प्रतियोगिता शुरू होने से एक दिन पहले प्रयागराज में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस नियुक्ति से जिले में खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है। संवाद
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यह नियुक्ति प्राचार्य, राज्य क्रीड़ा संस्थान, उत्तर प्रदेश, अयोध्या द्वारा की गई है। जिला क्रीड़ा सचिव राजेश शुक्ला ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रशांत शुक्ला इससे पूर्व भी उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल टीम के प्रबंधक नियुक्त किए जा चुके हैं। यह उनकी खेल के प्रति गहरी समझ और अनुभव को दर्शाता है। प्रशांत शुक्ला को प्रतियोगिता शुरू होने से एक दिन पहले प्रयागराज में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इस नियुक्ति से जिले में खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है। संवाद
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