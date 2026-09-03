Pilibhit News: पेड़ गिरने से बिजली लाइन टूटी, 19 घंटे आपूर्ति ठप

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मंगलवार रात करीब नौ बजे पचपेड़ा से खजुरिया गांव को बाजार जाने वाले नहर के रास्ते पर खेत में खड़े यूकेलिप्टस का पेड़ अचानक बिजली लाइन पर गिर गया। इससे लाइन टूटकर जमीन पर आ गई। गनीमत यह रही कि घटना के वक्त लाइन में बिजली की सप्लाई बंद थी, अन्यथा रात के समय बड़ा हादसा हो सकता था। लाइन टूटने की सूचना तत्काल ग्राम प्रधान राजेंद्र कुमार ने संविदा कर्मी जगपाल को दी।इसके बावजूद 19 घंटे से अधिक बीत जाने के बाद भी क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी। इस संबंध में पूछे जाने पर विद्युत निगम के अवर अभियंता गौरव मिश्रा ने बताया कि भारी बारिश के कारण पेड़ गिरने से लाइन क्षतिग्रस्त हुई है।मरम्मत का कार्य तेजी से चल रहा है। जल्द ही लाइन को दुरुस्त कर विद्युत आपूर्ति चालू कर दी जाएगी। संवाद