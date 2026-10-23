फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Police have sought legal opinion on filing a charge sheet against the accused.

Pilibhit News: आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल करने को पुलिस ने मांगी विधिक राय

Fri, 23 Oct 2026 11:58 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Fri, 23 Oct 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
Police have sought legal opinion on filing a charge sheet against the accused.
बीसलपुर। कोतवाली बीसलपुर पुलिस ने पुत्री को गोली मारकर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल करने के सिलसिले में जिला शासकीय अधिवक्ता से विधिक राय मांगी है। गांव रंपुरा नौगवां निवासी अजय पाल गंगवार ने 21 अगस्त 2026 को अपनी 20 वर्षीय पुत्री अंशिका गंगवार को गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया था।
विज्ञापन

पुलिस की जांच में सामने आया है कि अंशिका आगे की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन अजय पाल आगे की पढ़ाई कराना नहीं चाहता था। इसी मुद्दे को लेकर दोनों में विवाद हो गया था। अजय पाल की पत्नी श्वेता गंगवार ने उसी दिन अपने पति के विरुद्ध हत्याकांड की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने अगले दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और हत्याकांड में प्रयुक्त तमंचा कब्जे में ले लिया था। आरोपी अभी जेल में है। आरोपी को जेल भेजने के बाद पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी थी, जो अब पूरी होने के कगार पर है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र भेजने के सिलसिले में जिला शासकीय अधिवक्ता से विधिक राय मांगी है। इस बाबत सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि विधिक राय मिलते ही विवेचना पूरी कर दी जाएगी और कोर्ट में आरोप पत्र भेज दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed