Pilibhit News: डीजल डालकर जलाने के दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Sun, 13 Sep 2026 11:52 PM IST
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बिलसंडा। गांव भीकमपुर में लेनदेन के विवाद में दुकानदार पर डीजल छिड़ककर जलाकर झुलसाने के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीसरे आरोपी की तलाश की जा रही है।
गांव के धर्मेंद्र कुमार ने गत दिवस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि गांव के राजेश कुमार और उनके पुत्रों अनिकेत व निशांत ने शुक्रवार देर शाम उसके पिता रामदास को उस समय रास्ते में घेर लिया। पिता के साथ गाली-गलौज करते हुए राजेश के एक पुत्र ने उनपर डीजल छिड़क दिया और आग लगा दी। आसपास के लोगों ने दौड़कर आग बुझाई, लेकिन इस बीच उसके पिता काफी झुलस गए। उन्हें सीएचसी से रेफर कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
राजेश उसके पिता को कुछ दिन पहले हरियाणा के गुरुग्राम में इंटरलाकिंग प्लांट पर ठेकेदारी करने के लिए ले गए थे। उसी समय से 62 हजार रुपये राजेश पर बकाया चल रहे। कई बार पिता ने रुपये मांगे, लेकिन आरोपी टालमटोल करता रहा। रविवार को आरोपी राजेश और उसका बेटे अनिकेत को पुलिस ने गौहनिया तिराहा से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश दिया गया। सीओ राहुल पांडेय का कहना है कि तीसरे आरोपी निशांत की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार करने के निर्देश थाना पुलिस को दिए गए हैं।
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गांव के धर्मेंद्र कुमार ने गत दिवस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि गांव के राजेश कुमार और उनके पुत्रों अनिकेत व निशांत ने शुक्रवार देर शाम उसके पिता रामदास को उस समय रास्ते में घेर लिया। पिता के साथ गाली-गलौज करते हुए राजेश के एक पुत्र ने उनपर डीजल छिड़क दिया और आग लगा दी। आसपास के लोगों ने दौड़कर आग बुझाई, लेकिन इस बीच उसके पिता काफी झुलस गए। उन्हें सीएचसी से रेफर कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
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राजेश उसके पिता को कुछ दिन पहले हरियाणा के गुरुग्राम में इंटरलाकिंग प्लांट पर ठेकेदारी करने के लिए ले गए थे। उसी समय से 62 हजार रुपये राजेश पर बकाया चल रहे। कई बार पिता ने रुपये मांगे, लेकिन आरोपी टालमटोल करता रहा। रविवार को आरोपी राजेश और उसका बेटे अनिकेत को पुलिस ने गौहनिया तिराहा से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश दिया गया। सीओ राहुल पांडेय का कहना है कि तीसरे आरोपी निशांत की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार करने के निर्देश थाना पुलिस को दिए गए हैं।
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