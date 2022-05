{"_id":"627ab08037ef13265056fb36","slug":"pilibhit-farmer-drank-insecticide-after-not-releasing-the-mortgaged-tractor","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"पीलीभीत: गिरवी रखा ट्रैक्टर न छूटने पर किसान ने पी लिया कीटनाशक, एसपी ऑफिस पहुंचने पर हालत बिगड़ी, आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, पीलीभीत Published by: अनुराग सक्सेना Updated Wed, 11 May 2022 12:06 AM IST