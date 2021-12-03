Pilibhit News: गंदगी और जलभराव पर पंचायत सचिव को नोटिस

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डीपीआरओ रोहित भारती ने बताया कि ग्राम पंचायत रसियाखानपुर में गंदगी फैली हुई है। इसको लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे में पंचायत सचिव को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही गांव एंटी लार्वा छिड़काव व फॉगिंग कराए जाने के साथ फोटो मांगे गए हैं। डीपीआरओ ने बताया कि लापरवाही बरतने पर संबंधित पर विभागीय स्तर से अन्य कार्रवाई की जाएगी। संवाद



पीलीभीत। ग्राम पंचायत रसियाखानपुर में गंदगी और जलभराव की समस्या को लेकर डीपीआरओ ने पंचायत सचिव को नोटिस जारी किया है।