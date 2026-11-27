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गांव पिपरिया भजा निवासी रामप्रताप (47) पुत्र सुखलाल बृहस्पतिवार शाम करीब साढ़े छह बजे दौलतपुर से बाइक से घर लौट रहे थे। परिजन के अनुसार पिपरिया भजा-सुहास मार्ग पर सामने से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक वाहन समेत मौके से भाग गया। रामप्रताप के गांव के नजदीक हादसा होने के कारण ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंच गए। उन्हें गंभीर हालत में निजी अस्पताल ले जाया गया। हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उन्हें पीलीभीत ले जाने की सलाह दी। परिजन उन्हें लेकर पीलीभीत जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया।रामप्रताप साप्ताहिक बाजारों में जूते-चप्पल की दुकान लगाकर परिवार का पालन-पोषण करते थे। उनके परिवार में पत्नी नंदरानी और दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी सत्यवती की शादी हो चुकी है, जबकि छोटी बेटी कुसुम अविवाहित है। उनका कोई बेटा नहीं है। सीओ सिटी अमरनाथ वर्मा ने बताया कि हादसे की सूचना पर पहुंची गजरौला पुलिस ने शव को पोस्टमाॅर्टम के लिए भेज दिया। मामले में तहरीर मिलने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।