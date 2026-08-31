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Pilibhit News: सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, भाई की हालत गंभीर

Mon, 31 Aug 2026 01:29 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:29 AM IST
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Motorcyclist dies in road accident; brother in critical condition.
मृतक पीतम राम
जहानाबाद। बाजार से सब्जी लेकर बाइक से घर लौट रहे चचेरे भाइयों को हरिद्वार नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल से रेफर कर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।
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जहानाबाद थाना क्षेत्र के गांव भौना हुसैन नगर निवासी पीतम राम (45) पुत्र राम दयाल रविवार रात करीब आठ बजे अपने तहेरे भाई सर्वेश (30) पुत्र टीका राम के साथ बारात बोझ निसरा में लगने वाली बाजार से सब्जी लेकर बाइक से घर लौट रहे थे। हरिद्वार नेशनल हाईवे पर निसरा राइस मिल के पास उनकी बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
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सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहानाबाद ले जाया गया। वहां चिकित्सक ने पीतम राम को मृत घोषित कर दिया। सर्वेश की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। हालत में सुधार न होने पर परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पीतम राम की पत्नी का काफी समय पहले निधन हो चुका है। उनके तीन बेटे हैं। हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है। सीओ सदर नताशा गोयल ने बताया कि तहरीर पर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को वाहन ट्रेस करने के निर्देश दिए गए हैं। संवाद

मृतक पीतम राम

मृतक पीतम राम

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