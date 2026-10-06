पीलीभीत: मझोला नगर पंचायत के चेयरमैन को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने शुरू की जांच

पीलीभीत की नगर पंचायत मझोला-गुलड़िया भिंडारा के चेयरमैन निशांत प्रताप सिंह को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। उनके परिचित ने सोमवार रात को फोन कर कुछ संदिग्ध लोगों द्वारा उनकी गतिविधियों और आने-जाने की जानकारी जुटाए जाने की बात कही। इसके बाद चेयरमैन ने एसपी सुकीर्ति माधव को पूरे मामले से अवगत कराते हुए अपनी सुरक्षा की मांग की। एसपी के निर्देश पर उनकी सुरक्षा में एक पुलिसकर्मी तैनात किया गया है। निशांत प्रताप सिंह भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह के छोटे भाई हैं।

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नगर पंचायत के वार्ड नंबर चार निवासी एक व्यक्ति ने सोमवार को निशांत प्रताप सिंह को फोन किया। उन्होंने चेयरमैन को सतर्क रहने की सलाह देते हुए बताया कि कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उनके बारे में जानकारी जुटाकर उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। परिचित से मिली सूचना के बाद चेयरमैन ने तत्काल नूरिया थाना प्रभारी दिगंबर सिंह और मझोला चौकी प्रभारी सुधीर कुमार को घटनाक्रम बताया। विज्ञापन



इसके बाद उन्होंने परिवार के सदस्यों और करीबियों को भी मामले की जानकारी दी। चेयरमैन ने पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर सुरक्षा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने उनकी सुरक्षा के लिए एक कर्मी तैनात कर दिया। नगर पंचायत के वार्ड नंबर चार निवासी एक व्यक्ति ने सोमवार को निशांत प्रताप सिंह को फोन किया। उन्होंने चेयरमैन को सतर्क रहने की सलाह देते हुए बताया कि कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उनके बारे में जानकारी जुटाकर उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। परिचित से मिली सूचना के बाद चेयरमैन ने तत्काल नूरिया थाना प्रभारी दिगंबर सिंह और मझोला चौकी प्रभारी सुधीर कुमार को घटनाक्रम बताया।इसके बाद उन्होंने परिवार के सदस्यों और करीबियों को भी मामले की जानकारी दी। चेयरमैन ने पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर सुरक्षा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने उनकी सुरक्षा के लिए एक कर्मी तैनात कर दिया।

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