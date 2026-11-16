Pilibhit News: घायल बेटे की भी मौत, मां के साथ ही हुआ अंतिम संस्कार

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सोमवार शाम मां-बेटे के शव का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। जिस घर में चार दिसंबर को बेटे की शादी की तैयारियां होनी थीं, वहां एक साथ दो अर्थियां उठने से हर आंख नम हो गई।शाहजहांपुर के थाना खुदागंज क्षेत्र के गांव भूंडी निवासी फूलचंद्र ने बताया कि उनके भाई बसंतलाल रविवार दोपहर करीब 12 बजे पत्नी कांति देवी और बेटे रवि कुमार (21) के साथ बाइक से बीसलपुर होते हुए बरखेड़ा क्षेत्र के गांव मूसरहा में शादी के निमंत्रण पत्र बांटने जा रहे थे। बीसलपुर से करीब दो किलोमीटर पहले गोवल मोड़ पर तेज रफ्तार पिकअप ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी थी। हादसे में कांति देवी की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि बसंतलाल और रवि घायल हो गए थे।गंभीर हालत में रवि को बरेली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां सोमवार तड़के उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बरेली में पोस्टमाॅर्टम के बाद सोमवार दोपहर रवि का शव परिजन को सौंप दिया गया।वहीं, बीसलपुर पुलिस ने कांति देवी का पोस्टमाॅर्टम कराकर उनका शव भी परिजनों के सुपुर्द कर दिया था। सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि इलाज के दौरान रवि की मौत हो गई है। मामले की जांच की जा रही है।