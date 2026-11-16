Pilibhit News: महिला अस्पताल के लेबर रूम से ब्लड प्रेशर मशीन सहित हजारों के उपकरण हुए चोरी

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महिला अस्पताल में चोरी की घटना शनिवार रात को हुई। अस्पताल के ट्रायल रूम की खिड़की खोलकर घुसे चोर लेबर रूम में पहुंचे। चोरों ने लेबर रूम से वजन मशीन, ब्लड प्रेशर नापने की मशीन आदि हजारों के उपकरण चोरी कर लिए।सीएचसी प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. मनीष राज शर्मा ने बताया कि रविवार को चोरी की घटना की तहरीर पुलिस को दी गई। रविवार रात चोर फिर खिड़की खोलकर पहुंचे। रूम में सो रही दो एएनएम की आहट पर आंख खुली। एएनएम ने सुरक्षा गार्ड को बुलाने की बात कहते हुए शोर-शराबा किया। इस पर चोर भाग गए।प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. मनीष राज शर्मा ने बताया कि सोमवार को महिला अस्पताल के सुरक्षाकर्मी/ चौकीदार, एमसीएच विंग के जागन लाल की ओर से घटना की तहरीर पुलिस को दी गई है। पुलिस ने पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर चोरी की जानकारी कर्मियों से ली है। प्रभारी चिकित्साधिकारी ने बताया कि महिला अस्पताल में तीन सुरक्षा गार्डों की तैनाती है। जिनकी आठ-आठ घंटे ड्यूटी लगाई गई है।सीओ विधि भूषण मौर्य ने बताया कि मामले की तहरीर मिल गई है। थाना पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। संवाद