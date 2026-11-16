पीलीभीत: बेसन और खोया के नमूने जांच में फेल, दो कारोबारियों पर 85 हजार रुपये का जुर्माना

पीलीभीत में मुनाफाखोरी के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले खाद्य कारोबारियों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने शिकंजा कसा है। विभाग की तरफ से चलाए गए दस दिवसीय विशेष अभियान में बेसन और खोया के नमूने जांच में फेल पाए गए। इस पर दो कारोबारियों पर एडीएम कोर्ट ने कुल 85 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, सात अन्य नमूनों से जुड़े मामले एसीजेएम कोर्ट में विचाराधीन हैं। अभियान के दौरान विभागीय टीम ने 25 लाख रुपये कीमत का 25 हजार लीटर रिफाइंड, करीब 30 हजार रुपये का बेसन का सेम और 4,200 रुपये कीमत की 14 किलोग्राम खराब मिठाई भी नष्ट कराई थी।

विज्ञापन