Pilibhit News: करंट की चपेट में आकर चार वर्षीय बालक की मौत

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गांव निवासी महेंद्र पाल का चार वर्षीय पुत्र कुशांत बुधवार सुबह करीब दस बजे घर में खेल रहा था। बताया गया कि बरसात के कारण घर में करंट फैल गया था। खेलते समय अचानक कुशांत करंट की चपेट में आकर बेसुध होकर गिर पड़ा। परिजन आनन-फानन उसे उपचार के लिए सीएचसी अमरिया लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसको मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने पोस्टमाॅर्टम कराए बिना ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया है। संवाद

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अमरिया। क्षेत्र के गांव अंटा गौंटिया में बुधवार सुबह घर में करंट फैलने से चार वर्षीय बालक की चपेट में आकर मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में मातम पसर गया। परिजनों का रो-रोकर हाल बेहाल है।