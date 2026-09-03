Pilibhit News: तेंदुओं को पकड़ने के लिए लगाए पिंजरे
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:05 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:05 AM IST
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पीलीभीत। जिले के अलग-अलग ग्रामीण क्षेत्रों में तेंदुए की चहलकदमी लगातार देखे जाने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तेंदुए की गतिविधियों को देखते हुए सामाजिक वानिकी प्रभाग की ओर से संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। साथ ही तेंदुए को पकड़ने के लिए छह स्थानों पर लैपर्ड ट्रैपिंग केज (पिंजरे) लगाए गए हैं। वन विभाग की टीमें इन क्षेत्रों में लगातार नजर रख रही हैं।
पीलीभीत रेंज के अंतर्गत मझोला के बहादुरगंज, मरौरी विकासखंड के दियूरा और मझोला क्षेत्र के धनकुनी गांव में ट्रैपिंग केज लगाए गए हैं। इसके अलावा बीसलपुर रेंज के बरखेड़ा विकासखंड स्थित बहादुरपुर हुक्मी गांव में भी पिंजरा लगाया गया है। पूरनपुर रेंज के पूरनपुर विकासखंड के पिपरिया दुलई और रूरिया गांव में भी तेंदुए को पकड़ने के लिए ट्रैपिंग केज लगाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तेंदुए की मौजूदगी को लेकर वन विभाग सतर्कता बरत रहा है। कैमरा ट्रैप और अन्य माध्यमों से भी तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।
ग्रामीणों से भी रात के समय अकेले खेतों की ओर न जाने और सतर्क रहने की अपील की गई है। डीएफओ भरत कुमार डीके ने बताया कि जिन क्षेत्रों में तेंदुए की चहलकदमी सामने आई है, वहां निगरानी बढ़ाई गई है। तेंदुए को सुरक्षित तरीके से पकड़ने के लिए निर्धारित स्थानों पर ट्रैपिंग केज लगाए गए हैं। वन विभाग की टीमें लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रही हैं। संवाद
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पीलीभीत रेंज के अंतर्गत मझोला के बहादुरगंज, मरौरी विकासखंड के दियूरा और मझोला क्षेत्र के धनकुनी गांव में ट्रैपिंग केज लगाए गए हैं। इसके अलावा बीसलपुर रेंज के बरखेड़ा विकासखंड स्थित बहादुरपुर हुक्मी गांव में भी पिंजरा लगाया गया है। पूरनपुर रेंज के पूरनपुर विकासखंड के पिपरिया दुलई और रूरिया गांव में भी तेंदुए को पकड़ने के लिए ट्रैपिंग केज लगाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तेंदुए की मौजूदगी को लेकर वन विभाग सतर्कता बरत रहा है। कैमरा ट्रैप और अन्य माध्यमों से भी तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।
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ग्रामीणों से भी रात के समय अकेले खेतों की ओर न जाने और सतर्क रहने की अपील की गई है। डीएफओ भरत कुमार डीके ने बताया कि जिन क्षेत्रों में तेंदुए की चहलकदमी सामने आई है, वहां निगरानी बढ़ाई गई है। तेंदुए को सुरक्षित तरीके से पकड़ने के लिए निर्धारित स्थानों पर ट्रैपिंग केज लगाए गए हैं। वन विभाग की टीमें लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रही हैं। संवाद
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