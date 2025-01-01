Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Faisal Ghani defeated Nepal's Shankar Thapa, while Sarwan Singh also overcame his opponent.

Pilibhit News: फैसल गनी ने नेपाल के शंकर थापा को दी पटखनी, सरवन सिंह ने भी प्रतिद्वंद्वी को किया चित

Thu, 12 Nov 2026 12:09 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Thu, 12 Nov 2026 12:09 AM IST
विज्ञापन
Faisal Ghani defeated Nepal's Shankar Thapa, while Sarwan Singh also overcame his opponent.
मंझोला महोत्सव के दंगल में बुधवार को कुश्ती में ​भिड़ते हरियाणा व उत्तराखंड के पहलवान। आयोजक
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मझोला। मझोला महोत्सव में आयोजित तीन दिवसीय दंगल के दूसरे दिन बुधवार को अखाड़े में पहलवानों के बीच जोरदार भिड़ंत देखने को मिली। देश के अलग-अलग राज्यों से पहुंचे पहलवानों ने दमखम और दांव-पेच का प्रदर्शन कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। दिन के सबसे चर्चित मुकाबले में फैसल गनी ने नेपाल के शंकर थापा को पटखनी देकर जीत हासिल की। वहीं, स्थानीय पहलवान सरवन सिंह ने पानीपत के राज पहलवान को चित कर खूब वाहवाही बटोरी।
दंगल का शुभारंभ होने के बाद पहला मुकाबला चंडीगढ़ के प्रदीप कुमार और हरियाणा के मनोज कुमार के बीच हुआ। दोनों पहलवानों ने एक-दूसरे को कड़ी चुनौती दी, लेकिन मुकाबला बराबरी पर छूटा। दूसरे मुकाबले में बग्गा पहलवान ने दिल्ली के अशोक पहलवान को शिकस्त देकर जीत अपने नाम की। तीसरे मुकाबले में राजस्थान के मोनू और अंबाला के राजेश पहलवान के बीच जोरदार जोरआजमाइश हुई। इसमें राजेश पहलवान ने बाजी मारी।
विज्ञापन

इसके बाद फैसल गनी और नेपाल के शंकर थापा के बीच मुकाबला हुआ। दोनों पहलवानों के अखाड़े में उतरते ही दर्शकों का उत्साह बढ़ गया। काफी देर तक चले इस मुकाबले में दोनों ने एक-दूसरे पर दांव आजमाए। आखिरकार फैसल गनी ने शानदार दांव लगाकर शंकर थापा को चित कर दिया। इस जीत पर दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

स्थानीय पहलवान सरवन सिंह और पानीपत के राज पहलवान के बीच हुई कुश्ती भी आकर्षण का केंद्र रही। सरवन सिंह ने दमदार प्रदर्शन करते हुए प्रतिद्वंद्वी को पटखनी देकर मुकाबला जीत लिया। अखाड़े में लगातार हो रही कुश्तियों के दौरान दर्शकों की भीड़ जुटी रही।
दंगल में कुश्ती संचालन की जिम्मेदारी पहलवान राहुल पांडे ने निभाई, जबकि नरेंद्र पहलवान रेफरी रहे। महोत्सव के आयोजक नगर पंचायत अध्यक्ष निशांत प्रताप सिंह ने बताया कि अंतिम दिन विजेता पहलवानों के बीच क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कराए जाएंगे।

------
सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां
महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक एवं रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। रंगोली प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने अपनी कलात्मक प्रतिभा और रचनात्मक सोच का शानदार प्रदर्शन किया। मेहंदी प्रतियोगिता में भी प्रतिभागियों ने आकर्षक कलाकृतियां बनाकर सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस मौके पर क्षेत्रीय भाजपा अध्यक्ष पूरनपुर लाल लोधी, राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार, शाहजहांपुर के सांसद अरुण कुमार सागर, ऊधम सिंह नगर के जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, शाहजहांपुर के भाजपा जिला प्रभारी एवं पूर्व जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह समेत तमाम लोग मौजूद रहे।

मंझोला महोत्सव के दंगल में बुधवार को कुश्ती में भिड़ते हरियाणा व उत्तराखंड के पहलवान। आयोजक

मंझोला महोत्सव के दंगल में बुधवार को कुश्ती में भिड़ते हरियाणा व उत्तराखंड के पहलवान। आयोजक

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed